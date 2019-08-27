الباحة 26 ذو الحجة 1440هـ الموافق 27 أغسطس 2019م واستطلق جامعة الباحة ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير والجودة من خلال إدارة التطوير الإداري برنامجاً تدريباً يستهدف 740 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي أنّ البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها ضمن خطتها الإستراتيجية في التطوير المستمر للموظفين والموظفات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم العملية ومواصلة نموهم المهني،إضافة إلى إيجاد مقومات البيئة الإدارية المثلى داخل الجامعة.وحثّ الموظفين والإداريين بالجامعة للاستفادة من هذه الفرص التدريبية لتطوير مهاراتهم في جميع الجوانب الإدارية والسلوكية،مشيراً إلى أنّه سيتبع هذا البرنامج تنفيذ عدد من البرامج التطويرية لمنسوبي الجامعة ومتابعة أثر ذلك التدريب من خلال مؤشرات دقيقة وعلمية.من جهته أبان مدير إدارة التطوير الإداري فهد بن سعيد آل مجثل أنّ البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 740 موظفاً وموظفة بواقع عشرين دورة في مجالات متعددة موزعة على 40 يوماً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1440 / 1441هـ ، مفيداً أنّ برامج التدريب تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى المخطط لها بفعالية.وعبّر عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة للتطوير والجودة على الدعم المستمر لخدمة منسوبي الجامعة ولما يُقدم من دعم مستمر لبرامج التطوير الإداري.// انتهى //20:39ت م0222