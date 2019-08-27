طرابلس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تقديم مواد غذائية لحوالي 3000 عائلة من نازحي مدينة مرزق في ست مدن مختلفة خلال شهر أغسطس الجاري.وأوضحت اللجنة أنه تم تزويد 250 عائلة نازحة بأدوات منزلية أساسية، كما وفرت أيضًا مواد طبية لعلاج أكثر من 150 جريحاً وحوالي 3000 حالة مختلفة ، إضافة إلى 6 منشآت صحية تدعمها المنظمة شهرياً.// انتهى //20:56ت م0223