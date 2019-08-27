إسلام آباد 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أهمية التعاون القائم بين باكستان والصين لضمان الأمن في المنطقة.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال شو تشيانغ الذي يزور باكستان حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية مع التركيز على الوضع في إقليم كشمير.// انتهى //20:59ت م0225