الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأشرف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي:الشوط الأول: " الغزيل" لرائد دخيل الله القرشي.الشوط الثاني: "عديم" لبركات سليمان عبدالكريم.الشوط الثالث: "زعفران" لسليمان بن رويشد الجهني.‏الشوط الرابع: "غبشان" لسلامة بن إبراهيم.فيما جاءت نتائج ‏الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي:الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي - السعوديةالشوط الثاني: صالح الرشيدي - السودانالشوط الثالث: أحمد الجهني - السعوديةالشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر.//انتهى//21:02ت م0226