الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال «سوبر جلوب 2019» التي يشارك فيها عشرة فرق منها أبطال قارات العالم في كرة اليد وذلك بالصاله الرياضية الخضراء بالراكة .وكان في استقبال سمو أمير المنطقة الشرقية لدى وصوله ملعب البطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ورئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع والمسؤولون المنظمون للبطولة .وبدئ الحفل بعزف السلام الملكي للبطولة ، ثم كلمة لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رحب فيها بالضيوف والمشاركين في البطولة التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ إيماناً منهما بما تحمله الرياضة من رسالة سامية وأهداف نبيلة وقيم عظيمة نتطلع لتحقيقها بقوة المنافسة وشغف التحدي وعلو الطموح .وتمنى سموه للجميع منافسة رياضية متميزة وإقامة سعيدة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية .عقب ذلك ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى كلمة أعرب فيها عن شكره لاستضافة المملكة بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال «سوبر جلوب 2019» والفرق والوفود من حكام وإداريين وإعلاميين في البطولة ، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للرياضة بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص , كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه ولسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة كافة .إثر ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إنطلاقة البطولة ، متمنياً للجميع طيب الإقامة والمنافسة في البطولة .وفي ختام الحفل قُدّم عرض فني ودخل ممثلوا الفرق المشاركة إيذاناً ببدء البطولة .وعقب الحفل إقيمت مباراة بين نادي مضر السعودي وفريق نيويورك ستي الأمريكي أكتسح فيها نادي مضر الفريق الأمريكي ب 33 مقابل 13 .كما أقيمت في وقت سابق مباراة بين فريق كيل الألماني وفريق جامعة سيدني الإسترالي أنتهت بفوز الفريق كيل 41 مقابل 27 لفريق سدني الإسترالي .// انتهى //21:52ت م0229