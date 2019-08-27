القطيف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسالتقى مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي اليوم بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة وذلك في مقرّ مكتب التعليم بمحافظة القطيف.ورحّب العتيبي بالحضور وحثّهم على بذل أقصى الجهود للتهيئة والاستعداد لبداية جادة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالإنجاز والعطاء.وأكد على أهمية تحقيق الدور التكاملي بين المكاتب وإدارة التعليم في دورها المركزي بما يمنح مديري المكاتب مزيدًا من المرونة في ممارسة عملهم وآداء دورهم بفاعلية وفق المسؤوليات المنوطة بهم وفي إطار عام من التنظيم والعمل على توجيه الجهود لرفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم.وأشار إلى أهمية دور مكاتب التعليم في متابعة الميدان لتفعيل البرامج الوزارية وفق الإجراءات اللازمة لها، إضافة لدعم الممارسات الإشرافية والتربوية المميزة وإبراز جهود القائمين عليها للاستفادة من تطبيقها.وقال: إنّ التعليم يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر -حفظهم الله- الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومواكبة القفزات النوعية للتغيرات والتطورات المتسارعة والتحول الرقمي.وفي ختام اللقاء كرّم العتيبي مديري مكاتب تعليم المنطقة نظير جهودهم المبذولة، متمنيًا للجميع كل التوفيق والنجاح.//انتهى//21:56ت م0230