الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسثمن معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي وزارات: (المالية ، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية) ، والهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وتعيين أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم الأستاذ محمد بن عبدالله أبو نيان، والأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح، والدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد.وأكدّ الشبل أن هذا القرار سيدعم عمل الهيئة ويعزز مسيرتها في تطوير المحتوى المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي الأعلى.تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنشئت بأمر ملكي في نهاية ديسمبر من العام 2018، تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وتعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.// انتهى //22:25ت م0232