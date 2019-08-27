نيويورك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني ، بالمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث ، ناقش عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وأفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت المليشيات الإنقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.وأكد المبعوث الأممي لدى اليمن ، تثمين الأمين العام للأمم المتحدة ، لمواقف الرئيس اليمني الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار .. متطلعاً للقائه قريباً في الأمم المتحدة .وقال الرئيس اليمني "لن تثنينا او تلهينا الأحداث والمشاكل الجانبية عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني".. مؤكداً العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف .من جهته أكد المبعوث الأممي على أن حلول الأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مساراً واحداً وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي.// انتهى //22:30ت م0234