مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة في توزيع 500 حقيبة مدرسية، إضافةً إلى المستلزمات المدرسية الأخرى على المستفيدين المسجلين رسمياً في كشوفات الجمعية من الأيتام .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن صالح الزبيدي أنّ الحقيبة المدرسية احتوت على المستلزمات الدراسية الأساسية التي يحتاجها الطلاب , مؤكداً أن ما تقوم به الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية هو من واجباتها ومسؤولياتها تجاه منسوبيها ومن منطلق حرصها على التخفيف عن كاهل أسر الأيتام، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الداعمين لهذا المشروع ولجميع برامج الجمعية.// انتهى //22:40ت م0236