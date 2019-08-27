الحديدة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية، صوب شرق مديرية التحيتا جنوب المحافظة.وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وإجبارهم على التراجع والفرار.// انتهى //22:44ت م0237