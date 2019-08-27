الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسناقش رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية لا سيما جهود تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتطورات الأحداث في محافظات عدن وأبين وشبوة اليمنية.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس البرلمان اليمني جدد تمسك الشرعية اليمنية بخيار السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات لترسيخ ذلك المبدأ، وكان آخرها التوصل إلى اتفاق ستوكهولم الذي استثمرته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمماطلة والتعنت وتحقيق مكاسب ذاتية على حساب معاناة اليمنيين.وشدد البركاني على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمّنة لاتفاق الحديدة، وحل موضوع قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وتعزيز عمل آلية الرقابة الثلاثية ، مجدداً رفض البرلمان لأي محاولات للتمرد على الدولة بقوة السلاح .من جهتهِ أكد المبعوث الأممي حرصه للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي المؤسسة التشريعية، ومواصلة جهوده لإنجاح الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، موضحاً أن اليمن لا تتحمل المزيد من الصراعات, داعياً إلى توحيد الجهود والتركيز على الحل السياسي.// انتهى //22:53ت م0238