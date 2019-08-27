رياضي / كأس محمد السادس للأندية الأبطال: الكويت الكويتي يلتقي الشرطة العراقي غداً في ذهاب دور الـ32
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
يلتقي فريق الكويت الكويتي بنظيره الشرطة العراقي غداً على ملعب نادي الكويت في دولة الكويت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
يسعى فريق الكويت لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز وخوض مباراة العودة خارج ملعبه بأفضلية، لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل ، في المقابل يتطلع فريق العراق للعودة بنتيجة إيجابية ، تجنبا للدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب.
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23:16ت م
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