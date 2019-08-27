الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسيلتقي فريق الكويت الكويتي بنظيره الشرطة العراقي غداً على ملعب نادي الكويت في دولة الكويت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.يسعى فريق الكويت لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز وخوض مباراة العودة خارج ملعبه بأفضلية، لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل ، في المقابل يتطلع فريق العراق للعودة بنتيجة إيجابية ، تجنبا للدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب.// انتهى//23:16ت م0239