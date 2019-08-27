الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستعادل فريقا الاتحاد والهلال سلباً دون أهداف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 م لكرة القدم ,وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال مجريات المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.وتقام مباراة الإياب في 17 سبتمبر القادم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب في الدور قبل النهائي مع الفريق الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي التي تجمع بين النصر السعودي والسد القطري.// انتهى//23:47ت م0241