سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعقدت لجنة السلامة المروية في صوير والمراكز التابعة لها اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مركز صوير رئيس اللجنة مشعان بن فرحان البكر وحضور جميع الأعضاء.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تُعنى بالسلامة المرورية ، كما تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء وهطول الأمطار المتوقعة .وأكد البكر ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان السلامة المرورية .//انتهى//00:22ت م0243