أبها 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ المبادرات الوطنية ، وذلك من خلال وضع الأهداف وبناء الخطط الزمنية وتنفيذها بفرق العمل المتجانسة والمتناغمة ومتابعتها لتحقيق الهدف المنشود.جاء ذلك خلال تكريم سموه اليوم منسوبي مستشفى بللسمر العام, ضمن مبادرة تحفيز الجهات الحكومية التي وجه سموه بتنفيذها لتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وإيجاد المبادرات ذات الطابع الإبداعي والارتقاء بالعمل ضمن رؤية المملكة 2030.ونوه الأمير تركي بن طلال بالجهود التي بذلها فريق المبادرة للعمل ضمن فريق متجانس ليصنع من منشأته نموذجاً يحتذى به في كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة ، مبيناً سموه أن البهجة التي زرعتها تلك المبادرات بين أفرادها تنتثر اليوم وتنتشر بين أهالي عسير الكرام ولأهالي مركز بللسمر بصفة خاصة ونهنئهم بالتميز والإبداع.ودعا أمير منطقة عسير كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية للدخول إلى خط التميز، والمنافسة في إيجاد المبادرات البناءة التي تعود على الفرد والوطن العظيم بالخير والنماء، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ، مؤكداً سموه الوصول إلى كل مبدع ومتميز في أي مركز أو هجرة أو قرية في المنطقة وتكريمه بمشاركة القيادات في المنطقة وقيادات الوزارات التابعين لها، والعمل على إحاطة القيادة الرشيدة بمنجزات المبدعين والمتميزين من أبناء منطقة عسير.وقال سموه : " لا نقول للذين لم يحققوا التميز، إلا نحن معكم لنساندكم في تخطي العقبات دون أن يعرف أحد ، وسنساعدكم مساء ونكرمكم صباحاً دون أن يعلم أحد ، ولكن الذي لا يضع يده في أيدينا سيبقى في الخلف ـ ليس في الخلف ـ بل لن يكون على هذا القطار، فعسير بشبابها وبهمتها وبقبائلها وبرجالها ونسائها جديرة أن يكون كل شيء فيها متميزاً كما هي وبقية مناطق المملكة".ودعا الأمير تركي بن طلال الجميع إلى المشاركة في تلك المبادرات البناءة والعمل بجهود متضافرة وخطى ثابتة، مقدماً سموه الشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري وكافة فريق العمل في مستشفى بللسمر العام على تلك الجهود المميزة التي تستحق الثناء.بعد ذلك قدّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في اتصال هاتفي شارك به ضمن حفل التكريم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته لأنشطة ومبادرات الصحة في المنطقة ودعمه واهتمامه الشديدين بتطوير المرافق الصحية والعمل على مواكبتها للنهضة التنموية الشاملة التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تنعكس إيجابا على كافة الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي.عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة عسير والحضور عرضاً مرئياً عن المبادرات الثلاث، مستعرضاً أبرز مفاهيمها وأهدافها التي تشمل إظهار الصورة الجمالية للمنظر العام لبيئة العمل، وإزالة عناصر التشوَه البصري التي تعيق العين على التمتع بالمنظر العام للبيئة المحيطة, وتعزيز ثقافة الجودة البصرية والجمال البيئي لدى العاملين، وتمكين العاملين والأقسام من المنافسة لتكوين بيئة جمالية وجاذبة وإبداعية، والمحافظة على هوية وزارة الصحة وإبرازها, والالتزام بالزي الرسمي للعاملين، ومراعاة ضوابط السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتنظيم مناطق العمل والتخزين والمكاتب والانتظار, إلى جانب تنظيم وترتيب اللافتات الإرشادية والتوعوية ومعالجة عشوائيات التمديدات الخارجية والإبداع والابتكار لتحسين المنظر العام.وفي نهاية الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال فريق عمل تنفيذ المبادرة من منسوبي مستشفى بللسمر العام، ضمن مبادرة تحفيز القطاعات الحكومية.حضر الحفل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد حامد نقادي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الصحية بالمنطقة.يذكر أن جائزة التميز أسست بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتطبيق مبادرة تحفيز الجهات الحكومية، وتكريمها بعد تطبيق أهداف المبادرة ومنها رفع المستوى العام لآلية كتابة وعرض التقارير اليومية والأسبوعية عن الجهات الحكومية، ونشر ثقافة التنافس الشريف بين جميع القطاعات، وزرع ثقافة تقديم خدمة أفضل من المتوقع للعميل، وتكريم الجهات الحكومية لقاء ما تقدمه من إنجازات تستحق الإشادة، والتعريف بجميع الجهات الأخرى.// انتهى //00:46ت م0245