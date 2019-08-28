غزة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسلقي مواطنان فلسطينيان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون اليوم بانفجارين وقعا في حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وفقًا لوكالة "وفا" بأن دوي انفجار هز حي تل الهوا غرب مدينة غزة مما أدى إلى مصرع مواطنين هما سلامة ماجد النديم (32 عامًا) من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا) وهو من حي الشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة بجروح مختلفة، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة،كما وقع انفجار آخر في منطقة الشيخ عجلين مما أوقع إصابات نقلت إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.ولم تتضح حتى الآن ماهية وطبيعة الانفجارين.// انتهى //03:18ت م0248