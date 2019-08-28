عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: نعمل لتحقيق النجاحات تلو النجاحات خدمة للإسلام والمسلمين
نائب وزير الدفاع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
أمير مكة يثمن جهود فرع النيابة العامة
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك
أمير الباحة يرأس تنفيذية الإسكان التنموي
سعود بن نايف: دعم القيادة للرياضة لا محدود
التحالف: الحوثي يستخدم الأعيان المدنية بعملياته العسكرية
د. الربيعة يستعرض مشروعات مركز الملك سلمان الإنسانية أمام وفد بريطاني
الشرعية لبسط السيطرة على أبين بعد شبوة
نتانياهو محذراً حزب الله وإيران: انتبهوا لأفعالكم وأقوالكم
إيران تسجن شخصين بتهمة التجسس للموساد
المبعوث الأممي يتلقى ردود الشرعية والميليشيات الانقلابية على مقترح اتفاق الحديدة
سورية: المعارضة تستعيد الزمام
الخارجية الفلسطينية ترفض سياسة واشنطن
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