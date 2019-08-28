الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: نعمل لتحقيق النجاحات تلو النجاحات خدمة للإسلام والمسلميننائب وزير الدفاع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسميةأمير مكة يثمن جهود فرع النيابة العامةفهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوكأمير الباحة يرأس تنفيذية الإسكان التنمويسعود بن نايف: دعم القيادة للرياضة لا محدودالتحالف: الحوثي يستخدم الأعيان المدنية بعملياته العسكريةد. الربيعة يستعرض مشروعات مركز الملك سلمان الإنسانية أمام وفد بريطانيالشرعية لبسط السيطرة على أبين بعد شبوةنتانياهو محذراً حزب الله وإيران: انتبهوا لأفعالكم وأقوالكمإيران تسجن شخصين بتهمة التجسس للموسادالمبعوث الأممي يتلقى ردود الشرعية والميليشيات الانقلابية على مقترح اتفاق الحديدةسورية: المعارضة تستعيد الزمامالخارجية الفلسطينية ترفض سياسة واشنطن// يتبع //06:02ت م0003