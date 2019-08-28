وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قلب واحد): المسافة الجغرافية بين الرياض وأبو ظبي ليست بالمسافة الطويلة ولكن مسافة العلاقات بينهما غير موجودة بتاتاً، فالمملكة والإمارات على قلب رجل واحد يسعيان دوماً إلى وضع نموذج حقيقي لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات البينية العربية التي هي في حدها الأدنى من التوافق والتناغم، وهنا تأتي العلاقات بين الرياض وأبو ظبي لتكون شعلة متقدة تنير الطريق للأشقاء الآخرين أن يحذوا حذوها ويسيروا على نهجها الذي يؤدي إلى كل ما يصب في صالح الأمة العربية بكل تأكيد.وأضافت أن العلاقات السعودية الإماراتية تمثل حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها أمام مشروعات التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم، كما قال الأمير خالد بن سلمان في تأكيد على رسوخ هذه العلاقة ونموها المضطرد في كافة المجالات، ومنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فالمملكة لم ولن تقبل أي إساءة للأشقاء في الإمارات على أي صعيد كان، فما بالنا بالدور الفاعل الذي تقوم به أبو ظبي لإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن بدعم الشرعية وتقديم التضحيات الكبرى من أجل هذا الهدف النبيل الذي يساهم بصورة فاعلة في صون الأمن القومي العربي من التدخلات الإيرانية بدعمه لميليشيا مارقة تريد تسليمه لطهران كثمن لعمالتها.وختمت : في كلمة سابقة للرياض بعنوان (الطريق والهدف) كنا تحدثنا عن أن الجهود اليمنية يجب أن تصب كلها في اتجاه واحد هو إعادة الشرعية إلى موقعها الطبيعي ودحر الميليشيا الحوثية الإيرانية، وأن أي خلافات يجب أن ترحل إلى ما بعد انتهاء هذه المهمة الوطنية لأبناء اليمن، فالوقت الحالي لا يسمح بشق الصف عوضا عن بث روح الانقسام التي لا تخدم إلا المشروع الإيراني في اليمن، وهذا ما يفترض أن يكون وصولاً إلى إعادة اليمن إلى حاضنته العربية..// يتبع //06:02ت م0004