وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المحافظة على الدولة اليمنية وشرعيتها ) : يستشف من مضمون البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات حرص البلدين الشديد على بذل أقصى درجات التعاون للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالحها تحت قيادة شرعيتها المنتخبة بمحض إرادة وحرية أبناء اليمن، وإزاء ذلك جاء تأكيد مجلس الوزراء يوم أمس على أهمية المضي قدما لتحقيق تلك المصالح التي تهم القيادتين السعودية والإماراتية، وقد سعت الرياض وأبوظبي من خلال تعاونهما الوثيق على تدارس كل ما من شأنه الوصول إلى نشر السلام والاستقرار والأمن في اليمن، وتخليص هذا البلد الشقيق من الممارسات الإرهابية التي تجري على أرضه.وأضافت أن تلك الممارسات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بمعاضدة النظام الإيراني والمنظمتين الإرهابيتين القاعدة وداعش أدت إلى معاناة الشعب اليمني وإبقاء جذوة الحرب مشتعلة لتأتي على الأخضر واليابس فيه، وهو أمر لا يتناغم مع تطلعات الشعب اليمني نحو الحرية والاستقرار ولا يتناغم مع إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وأعرافه ذات العلاقة بالأزمة والتي ما زال أعداء اليمن يضربون بها عرض الحائط غير عابئين بمصالح الشعب اليمني وحقوقه وحريته في العيش بسلام، كما أن تلك الممارسات أدت إلى تشكيل القيادة العربية الموحدة لإيقاف تلك الزمرة عند حدودها والمطالبة بعودة الشرعية اليمنية إلى طبيعتها إنقاذا للأوضاع المتدهورة في اليمن.ورأت أنه ليس من سبيل لعودة الهدوء والأمن إلى اليمن إلا بعودة الشرعية إلى هذا البلد، وفي عودتها ضمان لعدم تدخل النظام الإيراني الإرهابي في شؤونه، وفي عودتها قطع لتدخل التنظيمات الإرهابية لإشعال الوضع في اليمن، وتلك عودة مؤيدة من قبل المجتمع الدولي ومن كافة دول العالم المحبة للحرية والاستقرار والسيادة، وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين المملكة والإمارات لتحقيق تلك الغايات والأهداف النبيلة يمثل نقطة ارتكاز هامة للعمل الجاد والدؤوب من أجل مصالح الشعب اليمني والعمل على إعادة شرعيته إليه كطريق وحيد لعودة استقراره وبناء مؤسساته، وهي عودة مازال أبناء اليمن يسعون لتحقيقها على أرض الواقع.وختمت :والبيان السعودي الإماراتي المشترك ينادي بالحفاظ على مصالح اليمن وعودة شرعيته إليه لإنهاء أزمته القائمة المتمثلة في الممارسات الإرهابية التي تزاولها الميليشيات الحوثية ومن لف لفها سواء من قبل إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني أو المتمثل في تنظيمي القاعدة وداعش، ومن شأن هذا التعاون أن يرسم خطا واضحا للوصول إلى الطريق الأمثل لعودة استقرار اليمن من خلال إعادة شرعيته إليه، والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي وكافة دول العالم لإنقاذ اليمن مما هو فيه من أزمة طاحنة لا يمكن تسويتها إلا بعودة الشرعية اليمنية إلى أحضان هذا البلد وعودته إلى حظيرته العربية بعد التخلص من أولئك الطغاة الخارجين عن القانون والخارجين عن إرادة الشعب اليمني وحريته.// يتبع //06:02ت م0005