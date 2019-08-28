طوكيو 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسلقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفًا من منازلهم جراء هطول غزير للأمطار في جنوب غرب اليابان.وتعرضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.// انتهى //07:07ت م0007