هانوي 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساتفق رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مع نظيره الفيتنامي نغوين شوان فوك على تعزيز التعاون واستكشاف فرص اقتصادية جديدة للحد من الخلل التجاري بين البلدين.وأفادت وكالة أنباء برناما الماليزية بأن الجانبين أكدا في مؤتمر صحفي مشترك، ضرورة تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات بما في ذلك الدفاع والأمن والملاحة والأسماك والتعليم والأيدي العاملة والسياحة.كما اتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والزراعة عالية التقنية وتربية الأحياء المائية والنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك تسهيل التواصل بين الشركات في إيجاد فرص جديدة.وقال رئيس الوزراء الماليزي إن ماليزيا وفيتنام أيضًا اتفقتا على العمل معا داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان)، والاستفادة من هذه التكتل الاقتصادي لتنمية اقتصاداتها ومعالجة المشكلات في هذه المنطقة والعالم بشكل خاص.وأضاف "نحن مهتمون بتعزيز العلاقات الجيدة ليس فقط من حيث الدبلوماسية ولكن أيضًا من حيث التجارة والتنمية".// انتهى //07:44ت م0008