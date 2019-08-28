الخرطوم 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على دعوة الخرطوم مجلس الأمن الدولي على رفع تعليقه سحب قوات حفظ السلام من دارفور، وضمان مغادرتها بحلول يونيو 2020 م. وتحدثت عن تسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قوائم مرشحي قوى الحرية والتغيير لشغل المناصب فى الفترة الانتقالية.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استمرار لعملياتها الإرهابية.وأبرزت تأكيد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيار كرانبول أن المنظمة الدولية تواصل تنفيذ التزاماتها بقطاع غزة، مطالبًا بانتظار نتائج التحقيقات المتعلقة باتهامات سوء الإدارة واستغلال السلطة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تنفيذ قوات الأمن الأفغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط أفغانستان ما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.// انتهى //08:29ت م0009