إسلام آباد 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الأنباء التي تشير إلى عزم باكستان في إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل أمام الهند ووقف تجارة الترانزيت بين الهند وأفغانستان عبر الأراضي الباكستانية.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد أهمية التعاون القائم بين باكستان والصين لضمان الأمن بالمنطقة.وسلطت الضوء على الأوضاع في الشطر الهندي من إقليم كشمير حيث دخل حظر التجوال المفروض في الإقليم أسبوعه الرابع ومعاناة سكان الإقليم من نقص حاد في تأمين المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات اللازمة، وأخبرت عن مقتل مدنيين اثنين في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير بنيران أطلقتها القوات الهندية.وتناقلت دعوة الاتحاد الأوروبي لباكستان والهند لإجراء محادثات مباشرة لحل النزاع الدائر بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه وتجنب تصعيد التوتر العسكري.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات المحادثات الجارية بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان للوصول إلى اتفاق يضمن مستقبل أفغانستان.وأشارت إلى إبداء الأمم المتحدة قلقها بعد أمريكا إزاء تعيين الجنرال شافيندرا سيلفا قائدًا للجيش في سريلانكا بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال 25 عامًا من الحرب الأهلية بسيريلانكا.كما تطرقت صحف باكستان في الشأن الدولي إلى حرائق غابات الأمازون التي خرجت عن السيطرة.// انتهى //09:46ت م0015