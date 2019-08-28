بيروت 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، دعوة مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - الحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرًا.وواكبت الاتصالات الجارية على خط لبنان الرسمي، للملمة ذيول التطور الأمني الأخير الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأشاع حالة من الترقّب والحذر الشديد في المشهد السياسي اللبناني.ورصدت الصحف، مقتل وجرح العشرات خلال اشتباكات بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا أمس.وأشارت إلى تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قائمة المرشحين للمناصب الوزارية في مجلس الوزراء الانتقالي بعد حسمها من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمهيدا لإعلانها لاحقًا.كما تناقلت صحف لبنان، اعلان أحزاب المعارضة البريطانية أنها مصمّمة على التصدي بشكل عاجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، من دون اتفاق.// انتهى //09:49ت م0017