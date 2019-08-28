رام الله 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إدانة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بقصر السلام بجدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وتناولت صحف الصباح تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الإدارة الأمريكية، أو المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.وتابعت أقوال جامعة الدول العربية إن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السُلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، إجراء عدائي جديد يضاف للسلسة الطويلة من الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية.// انتهى //09:51ت م0018