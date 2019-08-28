القاهرة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بانطلاق القمة السابعة لـ "التيكاد" اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مشتركة بين مصر واليابان التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" ويشارك فيها زعماء الدول الإفريقية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وأبرزت مباحثات القمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، ، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات والمشروعات الضخمة التي تنفذها اليابان في مصر، فضلًا عن استعراض كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام بالقارة الإفريقية.وسلطت الضوء على رفض الخارجية الفلسطينية الابتزاز المالي والسياسي للإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها قضية القدس العاصمة لدولة فلسطين، مشيرة لردود الفعل الفلسطينية الغاضبة عقب اعلان الخارجية الأمريكية حذف فلسطين أو أي إشارة للأراضي وعدها البعض سياسة عدوانية مطالبين بتحرك دولي سريع.ودوليا تحدث عن محالة المعارضة البريطانية توحيد صفوفها لمواجهة خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق "البريكست الخشن ".ولفتت الانتباه إلى دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، بعد نهاية عصر الهيمنة الغربية، منتقدًا ما وصفة بالـ " الأزمة غير المسبوقة " في اقتصاد السوق.// انتهى //09:53ت م0019