رام الله - طولكرم 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساعتق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي رام الله وطولكرم.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بالمحافظتين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسامة محمد حنون، وأمير محمود حسن مرار، من قرية بدرس غرب مدينة رام الله عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.في ذات السياق قال نادي الأسير في طولكرم إن جيش الاحتلال اعتقل اليوم الشاب أمير إبراهيم حنون بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة عنبتا شرق طولكرم.// انتهى //10:11ت م0026