أبوعريش 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأنهت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش أمس، مشروعها الخيري بتأمين الحقائب المدرسية لعدد من الأسر المستفيدة، وذلك ضمن الدور الاجتماعي للجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن أحمد حصيبي، أن الجمعية قامت بتوزيع 600 حقيبة مدرسية بجميع مستلزماتها للأيتام وأبناء وبنات الأسر المستفيدة من برامج الجمعية بتكلفة بلغت 31,140 ريالًا، حيث تم توزيع 300 حقيبة للبنين و 300 حقيبة للبنات.// انتهى //10:14ت م0027