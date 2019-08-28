بغداد 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي , فيما تلقى اتصالًا هاتفيًا مماثلًا من نظيره اللبناني جبران باسيل.وجرى خلال الاتصالين الهاتفيين - بحسب بيانين صحفيين منفصلين للخارجية العراقية - بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات, وتعزيز آليات التضامن المُشترك, فضلًا عن التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:21ت م0038