سكاكا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف فرش عدد من الجوامع والمساجد بمدينة سكاكا، ضمن المخصص للمنطقة في مشروع الفرش الكبير الذي اعتمدته الوزارة هذا العام 1440هـ.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش في 29 جامع ومسجد بالمرحلتين، منوهاً بالدعم الكبير والرعاية السخية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ في إطار الرسالة السامية التي تحملها هذه القيادة الرشيدة تجاه بيوت الله من العناية والرعاية لها.وبين السائح أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل وبتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فرش وتهيئة المساجد بالفرش الفاخر وإيصال كافة الخدمات، انطلاقا من الواجب الشرعي والمسئولية التي تحملها هذه الوزارة تجاه بيوت الله.// انتهى //11:25ت م0039