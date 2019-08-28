تبوك 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسعقد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أمس، اجتماعاً بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي بتبوك, بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها فرع وزارة العمل وسبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.// انتهى //11:27ت م0041