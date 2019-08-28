سكاكا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد بن سعد الوشيح.واستمع سموه خلال الاستقبال عن استعدادات كليات ومعاهد الإدارة لاستقبال المتدربين والمتدربات للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ عدد المقبولين في الكليات التقنية بنين وبنات 6040 متدرب و متدربة فيما تم قبول 580 متدرب في المعاهد المهنية.وحثّ أمير منطقة الجوف المهندس الوشيح على الاهتمام بالمتدربين والعمل على تطوير الوسائل التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وبما يتواكب مع دعم وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – للتدريب التقني والمهني في مملكتنا الغالية وفق رؤية المملكة 2030 .وأعرب المهندس الوشيح عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حرصه ومتابعته الدائمة ودعمه المستمر للتدريب التقني بالمنطقة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.// انتهى //11:29ت م0042