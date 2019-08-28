نجران 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "إشراقة" الأحد القادم، الدورة العلمية السادسة عشر لعام 1441هـ، وذلك بجامع الجميح بحي المخيم.وتتناول الدورة التي تستمر عشرة أيام، بعد صلاة العشاء التعليق على كتاب شرح السنة للمزني، وشرح الأدب المفرد للإمام البخاري، علمًا أن كتب المتون توزع خلال الدورة مجانًا، وستقدم شهادات معتمدة للحضور في نهاية الدورة، علاوة على بث الدورة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:36ت م0045