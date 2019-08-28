سكاكا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال لقائه بمكتبه اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني على التأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة في مباني التعليم بجميع مراحله، مما يضمن بيئة تعليمية مطمئنه - بإذن الله - لأبنائنا وبناتنا بالفصول الدراسة والمباني، في ظل ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم لا محدود في سبيل توفير جميع احتياجات الطلبة والمدارس والجامعات.من جهته أوضح اللواء القريني أن فرق التفتيش بالإدارة قامت بجولات تفتيشية على المدارس منذ وقت مبكر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد ومعالجة بعض الملاحظات التي تم رصدها ككواشف الحريق وطفايات الحريق وأجهزة الإنذار المبكر مع وجود مخارج للطوارئ، مؤكداً لسموه أن مديرية الدفاع المدني حريصة كل الحرص على خلو العام الدراسي من الكوارث لا سمح الله بما يحقق رؤية المملكة 2030 التي تنص على سلامة المجتمع وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقدم الأمير فيصل بن نواف شكره للواء القريني والعاملين معه لحرصهم على سلامة الطلبة والمجتمع ، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //11:38ت م0046