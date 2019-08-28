الجزائر 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على إصرار الدولة على إبعاد رموز النظام القديم ومحاسبة الذين بددوا أموال الشعب بلا هوادة.وأشارت إلى خروج طلاب الجامعات في مسيرة سلمية في الجزائر العاصمة أمس، مطالبين بحوار وطني جاد يخرج البلاد من أمومتها الحالية.واهتمت بانطلاق القمة السابعة لـمؤتمر طوكيو للتمنية في إفريقيا بمدينة يوكوهاما اليابانية تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".وفي متفرقات دولية أخرى، أخبرت صحف الجزائر عن إعلان أحزاب المعارضة البريطانية أنها مصمّمة على التصدي بشكل عاجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية اكتوبر القادم، من دون اتفاق.// انتهى //11:41ت م0047