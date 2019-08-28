القاهرة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد الجديد من مجلة" الطفولة والتنمية" التي تضمنت مِلَفًّا حول أدب الطفل وفنونه ليكون مادته الرئيسة.وتضمن العدد 35 من المجلة المعنية بنشر الفكر العلمي الذي يتناول ويعالج قضايا الطفولة في الوطن العربي، من خلال بحوث علمية أكاديمية بمشاركة باحثين وخبراء وأساتذة من أرجاء الوطن العربي، وركزت المادة المنشورة على إبراز الدور الذي تؤديه التقنية الحديثة في مجال الأدب والفنون، خاصة بعدما أصبحت أدواته منتشرة ومتوفرة، وكان من الضروري مراجعته والتمييز فيه بين الجوانب الإيجابية التي تتمثل في تسلية الطفل وملء فراغه وإثارة حواسه وتزويده من خلال اللعب بالمعلومات، ومعالجة الجوانب السلبية المتمثلة في كون الطفل أسيرًا للجهاز.كما تضمن العدد الجديد دراساتٍ ومقالاتٍ ،من بينها دراسة حول "واقع تطبيق أطر الشراكة في الروضات السعودية في ضوء نموذج ابيشتاين" للدكتورة ندى عبدالله الضاوي أستاذة الطفولة بجامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //11:41ت م0049