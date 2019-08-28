لندن 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستراجعت صباح اليوم قيمة الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة على خلفية تصاعد مخاوف من أن تكون اقتصادات العالم الكبرى على شفا الركود.وانخفضت قيمة المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.47 في المئة، فيما سجل المؤشر الألماني داكس انخفاضًا بنسبة 0.54 في المئة.كما انخفضت، قيمة أسهم شركات ساب للبرمجيات وإنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق وشركة واير كارد للمدفوعات بنسب تراوحت بين 0.9 و1.2 في المئة.ومن ناحية أخرى، صعدت قيمة سهم بي.بي 1.1 في المئة إثر اتفاق شركة النفط العملاقة على بيع أصولها في الاسكا مقابل 5.6 مليارًا لشركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة.// انتهى //11:41ت م0050