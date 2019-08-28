إسلام آباد 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسثمن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي دعم الصين لبلاده فيما يخص القضايا الإقليمية وقضايا الأمن الوطني إلى جانب تعاونها الدفاعي مع باكستان.صرح بذلك خلال لقاءه في القصر الرئاسي بإسلام آباد أمس نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال شو تشيانغ الذي يزور باكستان حاليًا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وأضاف الرئيس علوي أن التعاون القائم بين باكستان والصين يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.كما أشاد بدعم الصين للموقف الباكستاني في مجلس الأمن الدولي ضد قرارِ الهند إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.// انتهى //11:42ت م0051