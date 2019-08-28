الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الرياض الحفل السنوي لرجال الأعمال يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال الأعمال إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، كما يشهد الحفل إطلاق الغرفة عدد من المبادرات.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال لأنشطتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول أهم ما يشغل بال قطاع الأعمال تجاه قضايا الاقتصاد الوطني وقضايا الشأن العام، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزز مناخ الجذب الاستثماري في المملكة.وقال العجلان: إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذها.وأشار إلى أن الغرفة وجهت الدعوة لجمع من أصحاب المعالي الوزراء ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال الأعمال للحضور والمشاركة.يذكر أن الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والأعمال ويشهد سنوياً حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الأعمال.// انتهى //12:35ت م0064