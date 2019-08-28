عنيزة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، جميع استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد بمدارس الطفولة المبكرة، حيث تم استكمال التجهيزات والأثاث والأدوات والتركيبات الخاصة بالمدارس، وتم تكليف المعلمات بالمدارس وتحديد الفصول، وأنهت الإدارة ترحيل المقررات المدرسية بعد وصولها من الوزارة لجميع المراحل وجميع المدارس "بنين و بنات".كما تم إنجاز التجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة والتشكيلات المدرسية، وضخ مبالغ الميزانية التشغيلية للمدارس الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للدراسة، ولضمان الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي.وكان مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، قد وقف على جاهزية المستودعات وعملية ترحيل المقررات الدراسية التي اكتملت، مطلعاً على سير عمل مدارس الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أن إدارة تعليم عنيزة تحتضن ثمان مدارس طفولة مبكرة ساعدت في زيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.وشدد مدير تعليم عنيزة، على أهمية توفير كل ما من شأنه تسهيل العملية التعليمة للطلاب والطالبات، مشيداً بالجهود المبذولة في عملية تهيئة مدارس البنين والبنات، وتوفير بيئة تعليمية رائعة تضمن انضباط مدرسي منذ انطلاق العملية التعليمة.من جهتها أوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال بإدارة تعليم عنيزة آمال الهذلي أن التعليم المبكر هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام التعليمي، حيث تتشكل أقوى المهارات العليا والمهارات اللغوية في تلك المرحلة المبكرة، التي يمكن فيها سهولة التغيير الإيجابي لدى الفرد في تلك الفترة العمرية، مشيرة إلى أن نواتج الطفولة المبكرة تقود إلى تعلم أفضل في باقي مراحل التعليم.// انتهى //12:41ت م0067