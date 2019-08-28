جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي مؤتمراً بعنوان "مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الدولي الخامس لطب الأسنان"، بمشاركة ما يزيد عن ٢٠٠٠ ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان"، وذلك خلال الفترة من ٢١ - ٢٤ أكتوبر للعام ٢٠١٩م، بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.ويُعدّ المؤتمر الذي سيُعقد خلاله أول هاكثون لاختراعات طب الأسنان في المملكة, من أكبر مؤتمرات طب الأسنان في المنطقة، ويتميز تحت شعاره "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" بالكثير من التحديثات لمواكبة آخر تطورات طب الأسنان ومواجهة أبرز تحديات التخصص في مجتمعنا، متضمناً كذلك مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، إضافة لمعرض مصاحب يضم أكبر الشركات ذات العلاقة بطب الأسنان.ويستضيف المؤتمر إلى جانب المتحدثين العالميين المتميزين من عدة دول في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم و أبرز ما توصل له طب الأسنان الحديث, متحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ويتخلل المؤتمر استضافة عمداء كليات طب الأسنان وعدد من الشخصيات من صناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان، في حين تناقش الندوات المصاحبة للمؤتمر العديد من الأوضاع التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان، وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، وتعليم طب الأسنان، والعديد من القضايا الأخرى.// انتهى //12:44ت م0068