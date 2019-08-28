عنيزة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسزار أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بمجلس منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني اليوم، موسم عنيزة للتمور، حيث قام بجولة تعريفية شاملة يرافقه فيها المشرف العام على الموسم رئيس الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان، الذي قدم شرحاً وافياً عن آلية العمل اليومي بدءً من تنزيل التمور مروراً بمسارات المزاد وانتهاءً بمنطقة الشحن، كما اطلع على نشاط المختبر الصحي الذي يقوم بالكشف على التمور قبل نزولها للساحة للتأكد من خلوها من أي مواد ضارة.وأكد الدكتور العريني أن زيارته تأتي في إطار الزيارات التي تقوم بها اللجنة لمتابعة أسواق التمور في منطقة القصيم لننقل التجارب الناجحة من سوق لأخر، حيث أن اللجنة معنية بتنمية الاستثمار في مجلس منطقة القصيم لتكون أسواق المنطقة بالقوة التي تعززها كمنطقة رائدة في تسويق التمور، تماشياً مع توجهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الرامية إلى تحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة وبخاصة ذلك المتعلق بالتمور.وأشاد أمين اللجنة بالممارسات الناجحة في سوق تمور عنيزة، أبرزها الآلية التي تتم بها عرض التمور من خلال العربات وطريقة المسارات المخصصة لوسطاء البيع ( الدلالين )، إلى جانب فاعلية ركن الكشف الصحي على التمور، وأيضاً الطريقة الناجحة التي يتم بها تسويق التمور والحراك العملي في منطقتي التخزين والشحن وكذلك عملية التصدير الخارجي.// انتهى //12:46ت م0070