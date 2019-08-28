الأحساء 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بالأحساء اليوم، فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين الجدد للفصل التدريبي الأول من العام 1440 - 1441 هـ، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وعدداً من أعضاء هيئة التدريب، وذلك في على مسرح الكلية بالهفوف.ويهدف اللقاء الذي يستهدف أكثر من 1000 متدرباً من جميع التخصصات، تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم ووجباتهم.ورحب وكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي بن صالح العيد، المتدربين الجدد وحثهم على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، مؤكداً أن جميع الكوادر في الكلية يعملون لتقديم أفضل الخدمات للمتدربين وتذليل كل الصعاب التي تواجههم في حياتهم التدريبية بالكلية.// انتهى //12:47ت م0071