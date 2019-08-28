حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأنهت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل جميع الاستعدادات لاستقبال المتدربين والمتدربات لمرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس مع بداية الفصل التدريبي الأول الذي يبدأ يوم الأحد القادم للعام التدريبي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ وَفْق الخطط المعتمدة من الإدارات المختصة .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن جميع الإدارات المساندة بالإدارة والمتمثلة في وحدة السلامة والصحة المهنية وفرق الصيانة ووحدة جودة التدريب بالإدارة قدمت كامل الدعم للمنشآت التدريبية بالمنطقة ،مشيرًا إلى أن ذلك يتأتى من صميم الدور المنوط بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تشرف على جميع المنشآت التدريبية التابعة لها وترعاه باستمرار واهتمام بالغ يعكس اهتمام القيادات العليا الداعمة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وكذلك متابعة النواب الذين يسعون دائمًا لخلق بيئة سليمة وصحية وفاعلة للتدريب .وشدد المهندس التميمي على ضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين والبنات ،وكذلك التأكد من جاهزية المباني ومرافقها وانتهاء أعمال الصيانة بكفاءة عالية ليواكب بيئة مثالية للتدريب - بإذن الله - وإعطاء أهمية قصوى أيضًا لاكتمال إعداد خطط قيادات المنشآت التدريبية، إضافة إلى جاهزية الجداول التدريبية للمدربين والمتدربين على حد سواء، حاثاً المسؤولين على تفعيل برامج استقبال المتدربين والمتدربات المستجدين من اليوم الأول حسب الخطة المعتمدة، مؤكدًا أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى انطلاق عام تدريبي جديد بكامل استعداداته الأمر الذي سيسهم - بإذن الله - في بدء العام التدريبي بشكل مثالي وفعال.وأفاد المهندس التميمي أن هذه الإجراءات تأتي من صميم الدور المنوط بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تشرف على جميع المنشآت التدريبية التابعة لها وترعاها باستمرار وباهتمام بالغ يعكس حرص القيادات العليا الداعمة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وكذلك متابعة النواب على إيجاد بيئة سليمة وصحية وفاعلة للتدريب مقدماً شكره الجزيل لجميع قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة ولجميع الزملاء على جهودهم خلال الأسابيع الماضية في إتمام جميع الاستعدادات للعام التدريبي الجديد، متمنيًا لجميع أبنائنا المتدربين وبناتنا المتدربات عامًا حافلًا بالنجاح والتوفيق.// انتهى //12:49ت م0072