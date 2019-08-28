نجران 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة الشؤون التعليمية للبنات اليوم ، لقاءها السنوي المقام بقاعة الطفولة المبكرة بالروضة الأولى على مدى يومين ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني وقائدات المدارس والروضات ، للاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ.وألقت مساعدة الشؤون التعليمية كلمة بينت فيها اهتمام الوزارة بالعملية التعليمية ودعم التحصيل الدراسي وتشييد جميع الجهود، مشددة على أن المدرسة هي المنطلق الحقيقي للفكر والعلم والأخلاق وترسيخ القيم وبناء الأمم وزرع العادات الجيدة، داعية القائدات بالتأكيد على المعلمات بتخصيص خمس دقائق للإملاء والكتابة وتفعيل دور القائدة الحقيقي داخل الصف ومتابعة المعلمات للاطمئنان على سير العملية التعليمية.وتخلل اللقاء كلمة لمشرفة الشؤون التعليمية شايعة الوادعي أثنت فيها على جهود القائدات خلال العام الماضي وما قدمن من منجزات متميزة ، معرفة بمحاور اللقاء، مؤكدة أهميتها لانطلاقة عام دراسي حافل بالعطاء والإنجاز.وتواصلت محاور اللقاء بتقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدمت ‏مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات غالية السويدي ورقة عمل عن "الخدمات التعليمية لطالبات التربية الخاصة" ، كما قدمت مديرة إدارة رياض الأطفال خيرية آل ماكر ورقة عمل عن "أهداف وآلية الدمج والتسجيل للطفولة المبكرة" ، فيما قدمت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد سلوى الحسني ورقة عمل عن "القيادة الإبداعية في تطبيق الأدلة الإرشادية"، وقدمت مديرة إدارة التعليم المستمر غزيل العتيبي ورقة عمل عن "ضوابط فتح برامج مدارس المرحلة الابتدائية لتعليم الكبار - آلية ترشيح معلمات تعليم الكبار" ، كما قدمت مديرة إدارة رعاية الموهوبات فاطمة آل مستنير ورقة عمل عن "دور القائدة في تفعيل برامج ومشاريع إدارة الموهوبات"، وقدمت مشرفة إدارة رعاية الموهوبات ريم آل ريشان ورقة عمل عن "المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين"، فيما قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي فاطمة الشهراني ومشرفة القيادة المدرسية نوال بالحارث ورقة عمل بعنوان"إضاءات للقائدة في بداية العام الدراسي".يذكر أن اللقاء تناول ضوابط وآلية القبول والتسجيل للمرحلة الابتدائية، إضافة لشروط وضوابط تحديد المستوى.// انتهى //13:02ت م0076