بريدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خلال الفترة الحالية 100 شخصية من داخل وخارج المملكة لزيارة مهرجان بريدة للتمور 1440هـ المقام في مدينة التمور ببريدة.وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم المتمثلة في التكامل والتقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل إبراز الوجه المشرق للمنطقة وتفعيل جميع الجوانب التي تعزز الإضاءة على مفاصل التنمية وفرص الاستثمار وإيجاد بيئة جاذبة تدعم الرؤية الوطنية وتنويع المصادر والموارد المالية في ظل اقتصادٍ وطني مثالي.وأكد الحنايا أن نجاح مهرجان بريدة للتمور وما يعيشه من تطور قفز به نحو مشارف العالمية بخطى واثقة ومنهجية علمية واستراتيجية عملية أحد ثمار اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وبين أن غرفة القصيم حرصت على تحقيق هذه الصورة التكاملية والتناغم مع الجهة المنظمة للمهرجان من خلال مشروع دعوة الضيوف والحرص على التنوع في الاستقطابات وفقاً لكفاءة وتخصص المدعوين داخل وخارج المملكة من رؤساء مجالس غرف تجارية ورجال المال والأعمال واقتصاديين واعلاميين وباحثين في المجالات الزراعية والتسويقية والنوافذ التجارية، مثمناً لمجلس إدارة الغرفة على حرصه واهتمامه وتبنيه لمثل هذه الخطوات في مختلف الفعاليات والمناسبات.// انتهى //13:05ت م0077