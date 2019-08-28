الكويت 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 99ر11 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر107 مليون سهم تمت من خلال 4952 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4787 نقطة بنسبة 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر65 مليون سهم تمت عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6542 نقطة بنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر41 مليون سهم تمت عبر 2714 صفقة بقيمة 3ر16 مليون دينار.// انتهى //13:10ت م0078