العارضة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي اليوم ، المدارس والمشاريع الجديدة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة العارضة .وشملت الزيارة ، مدارس إسكان الملك عبد الله بـ"الروان" ، حيث التقى الدكتور أبو هادي بقادة المدارس والمعلمين ، مستمعًا لشرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس.كما اطلع على ما كان إنجازه من أعمال الصيانة وتجهيز الصفوف الدراسية ومرافق المدارس والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب ، وزار عددًا من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين .وأثنى الدكتور أبو هادي ، على جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي ، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل ، داعيًا الجميع لبذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية مواكبةً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بما يضمن زيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم ، متمنيًا للجميع التوفيق.واختتم مدير تعليم جازان زيارته للعارضة ، بالاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة ومراحل الإنجاز فيها التي صممت وَفْق معايير عالية وتضم مرافق متعددة وستسهم في تحسين البيئة التعليمية .//انتهى//14:34ت م0110