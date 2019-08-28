الباحة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ خالد بن عمر التويجري يرافقه عدد من القضاة.وفي بداية الاستقبال رحّب سموه أمير المنطقة بالشيخ التويجري ومرافقيه، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهم،منوهاً سموه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة، مشيداً سموه بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل, سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه .من جانبه أعرب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالباحة الشيخ خالد التويجري عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة الباحة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، مؤكداً حرصهم على كل ما يحقق العدل للجميع .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري// انتهى //14:38ت م0115