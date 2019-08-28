سياسي / "التعاون الإسلامي" تشيد بموقف المملكة.. وتؤكد دعمها الحكومة الشرعية اليمنية
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم أمس ، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات ، تأتي تجسيداً للحرص على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف ، للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على دعم المنظمة للجهود السعودية المخلصة ، وللحكومة اليمنية الشرعية ، مستذكرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا الشأن.
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14:40ت م
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