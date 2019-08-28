جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسرحبت منظمة التعاون الإسلامي بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم أمس ، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات ، تأتي تجسيداً للحرص على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف ، للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على دعم المنظمة للجهود السعودية المخلصة ، وللحكومة اليمنية الشرعية ، مستذكرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا الشأن.// انتهى //14:40ت م0118